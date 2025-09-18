Nella serata di ieri i carabinieri di Gonnesa hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale di Cagliari che applica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di qualsiasi forma di comunicazione, con utilizzo del braccialetto elettronico, nei confronti di un operaio 49enne residente a Gonnesa, già noto alle Forze di Polizia.

Il provvedimento scaturisce dalla querela presentata lo scorso 11 agosto presso la Stazione Carabinieri di Giba da una 37enne disoccupata residente a Carbonia, la quale aveva denunciato di essere vittima, a partire dal febbraio di quest’anno, di condotte di maltrattamento da parte dell’ex compagno. In particolare, secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe posto in essere ingiurie, minacce e, in un episodio, anche percosse, consumate persino in presenza della figlia minore della donna, determinando nella vittima un perdurante stato di ansia e timore per la propria incolumità.

L’uomo era già stato denunciato in stato di libertà per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Gli elementi raccolti hanno successivamente consentito all’Autorità Giudiziaria di emettere l’odierna misura cautelare.