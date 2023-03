Minacce all’ex, 35enne di Pabillonis resta in carcere: “Chiederò il trasferimento nella casa del padre”

Il gip del tribunale di Oristano, Silvia Palmas, non allenta le misure per Martino Colombo, trentacinquenne originario di San Gavino Monreale ma residente a Pabillonis arrestato, qualche giorno fa, dai carabinieri, per aver minacciato l’ex compagna. L’uomo, disoccupato, era destinatario da maggio 2022 di una misura che prevedeva il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex compagna. Lui, però era tornato a frequentarla, minacciandola. Ieri, la gip ha rigettato l’istanza di scarcerazione chiesta dal legale dell’uomo, Ignazio Ballai.

Lo stesso avvocato, però, promette battaglia: “Farò un appello cautelare, Impugnerò l’ordinanza per chiedere che al mio assistito vengano concessi gli arresti domiciliari a casa del padre. Tenerlo rinchiuso a Uta, in una fase delle indagini che è ancora preliminare, è dal mio punto di vista una misura troppo gravosa”.