“Miglior scena di sesso di gruppo internazionale”, oscar del porno alla cagliaritana Martina Smeraldi

Un prestigioso riconoscimento per Martina Smeraldi. La pornostar 23enne cagliaritana, ha vinto l’Avn Award, ovvero uno dei premi più importanti assegnati ai pornostar. L’attrice è stata incoronata per “la miglior scena di sesso di gruppo internazionale” nel film “Rocco’s Double Trouble 5” diretta da Rocco Siffredi. La cerimonia per l’assegnazione è avvenuta a Las Vegas, nella sala di gala dell’hotel Resorts World. Tra gli altri italiani premiati lo stesso Siffredi (per lui dieci nomination) e Axel Brown, considerato il “re delle parodie a luci rosse”.