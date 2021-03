Microchip day a Quartu per gli amici a quattro zampe: ecco quando

Il Comune di Quartu Sant’Elena – Assessorato Tutela dell’Ambiente, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Ats e con il supporto degli operatori del canile Shardana organizza la Giornata per l’applicazione gratuita del Microchip e iscrizione all’anagrafe canina. Il primo appuntamento è Mercoledì 17 Marzo 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 presso la Biblioteca Comunale di Via Dante n. 68 Per accedere alla prenotazione del servizio si può telefonare al numero 3492491721 nelle giornate del 15 e 16 marzo, dalle ore 10.00 alle 12.00.

Un secondo appuntamento sarà programmato nel territorio di Flumini con le medesime modalità entro l’inizio del mese di aprile. Alle due giornate in calendario collabora con i propri volontari l’associazione “Nautical Rescue Dogs”.

Le giornate del Microchip Day si inquadrano all’interno delle azioni propedeutiche previste nell’ambito della campagna sulla Salute ed il Benessere degli Animali del Comune di Quartu Sant’Elena.