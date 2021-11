“Micia, aggredita dagli altri gatti a Quartu: piange e cerca protezione. Qualcuno la adotti”

Radio Zampetta Sarda lancia un appello per Micia, gatta arrivata da chissà dove da 2 mesi, aggredita dai gatti della zona piange di continuo in cerca di protezione. Si cerca un’ adozione che le restituisca la serenità di vivere.

Aiutateci con le condivisioni!

Lei è Micia, una bellissima gatta giovane, dal manto tigrato grigio perla. È arrivata da chissà dove in un parcheggio condominiale a Quartu da circa 2 mesi.

È stata fatta una ricerca in zona per rintracciare eventuali padroni e pubblicati articoli per estendere la ricerca, solo una signora ha ipotizzato potesse essere la sua, ma quando si è recata sul posto la gatta non l’ ha riconosciuta e la signora non potendo garantire una vita in sicurezza non ha ritenuto opportuno spostarla da un territorio al quale si è abituata e si sa spostare.

Si cerca un’ adozione responsabile per una gatta che subisce continue aggressioni dai gatti della zona, piange di continuo in cerca di protezione e tenta di entrare nelle case, purtroppo nel condominio hanno chi cani e chi gatti territoriali quindi si spera di cambiare le sorti per Micia che merita di vivere una vita serena.

Info 348 0941 632

