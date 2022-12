MICI – CAPRICCI APRE UNA RACCOLTA FONDI PER LE CURE DI MILO.

La Colonia Felina Mici-Capricci, sita in Quartu Sant’Elena, chiede il vostro aiuto per Milo (soprannominato Schizzo), un gattino di circa 4 mesi affetto da una grave malattia neurologica virale e degenerativa. La terapia per arrivare alla guarigione è molto lunga e costosa, ma tutto ciò gli permetterà di guarire completamente. Milo è un gattino davvero dolce e merita di sopravvivere e di godersi la vita che ancora non ha potuto conoscere.

Chiediamo aiuto a tutti voi con un piccolo contributo, anche se sappiamo che i tempi sono veramente duri e di crisi.

Come sempre sarà nostra cura aggiornarvi e rendervi partecipi dei progressi.

Vi prego condividete e rendete possibile questo.

Siamo convinte che la solidarietà creerà un’onda di solidarietà che avvolgerà Milo, salvandogli la vita!

SALVIAMO MILO!!!

Per donare:

– https://gofund.me/a96efde6

– IBAN: IT95Q0301503200000005982381 intestato a Rossella Cossu per la Colonia Felina Mici-Capricci.

