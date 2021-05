Metri cubi d’aria tra i clienti nei locali in Sardegna: “Così non si può lavorare”

“Mai provato tanto imbarazzo dal commentare un’ordinanza”, così Danilo Argiolas, noto imprenditore cagliaritano ed esponente di Confcommercio, commenta l’ordinanza del presidente Solinas che impone venti metri cubi d’aria di distanza tra un cliente e l’altro nei ristoranti al chiuso

“Sono 20 metri cubi per singolo utente, cioè 15 ospiti in 100 metri quadrati. In pratica non possiamo lavorare al chiuso”, aggiunge Argiolas, “sarebbe una meraviglia, ma che purtroppo ci fa paura. Certo, abbiamo chiesto qualche restrizione, ma questa ci impedisce di lavorare. Ricordo che si tratta di un’ordinanza regionale che riguarda solo la Sardegna. Spero si siano sbagliati e che ci ripensino, perché in queste condizioni chi non ha spazi all’aperto non può aprire. Ed è un problema anche per chi fa i controlli, come li faranno? Al posto dei vigili chiameranno i caschi blu dell’Onu? E’ inapplicabile e porterà a non rispettarlo. Stiamo creando degli evasori. Ci stanno levando la speranza”.

