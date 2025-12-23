Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercol edì 2 4 Dicembre

Le pressioni medio-alte determineranno tempo stabile e parzialmente soleggiato. I venti saranno debol i e il mare molto mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 1 9 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord, al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornata sarà molt o nuvolos a con deboli piogge . Sono previsti 22 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 1 °C e la minima di 8 °C. I venti sarann o tes i e provenienti da Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristan o la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi i aumento in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massim a sarà di 1 4 ° C e la minima di 8 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio, associate a deboli piogge. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 6 ° C e la minima di 4 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Sarà pertanto un m ercole dì in prevalenza nuvoloso e ventoso, con temperature che raggiungeranno massime di 1 5 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a vigilia di Natale e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba