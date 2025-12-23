Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 24 Dicembre
Le pressioni medio-alte determineranno tempo stabile e parzialmente soleggiato. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 19°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord, al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge . Sono previsti 22mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 8°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi i aumento in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio, associate a deboli piogge. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 6°C e la minima di 4°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Sarà pertanto un mercoledì in prevalenza nuvoloso e ventoso, con temperature che raggiungeranno massime di 15°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona vigilia di Natale e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba