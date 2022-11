Meteo Casteddu, tutta la Sardegna nel vortice del maltempo: nubifragi e venti fortissimi

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per martedì 22 novembre. La Sardegna sarà raggiunta da maltempo con piogge e forti temporali, vento e forti mareggiate. Vediamo meglio nei dettagli per le quattro province storiche dell’Isola. A Cagliari domani il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con rovesci anche a carattere temporalesco in attenuazione dal pomeriggio. La serata sarà serena. Sono previsti 24 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 15°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso. A Sassari è previsto cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge che cesseranno al pomeriggio per riprendere dalla sera. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 11°C. I venti saranno molto forti e provenienti da Ovest-Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà molto mosso alla sera e agitato durante la notte, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano dove è previsto cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio. In serata si verificheranno rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 31 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 13°C. I venti saranno molto forti per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà agitato. A Nuoro domani il cielo sarà molto nuvoloso con pioggia e rovesci anche a carattere temporalesco al mattino. Al pomeriggio ci sarà un temporaneo assorbimento dei fenomeni. In serata sono previsti temporali e 43 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 10°C. I venti saranno forti per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà da calmo a poco mosso per tutto il giorno, come si evince da Meteo.it. E’ insomma arrivato questo ritardatario autunno, che inizia a farsi sentire davvero. Le temperature sono sempre più basse e le giornate più corte e umide. Vedremo cosa ci riserverà il tempo per i prossimi giorni. Continuate a seguirci con le previsioni di Meteo Casteddu su Radio Casteddu Online ogni giorno alle 21,15 oppure in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba