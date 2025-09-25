Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 26 Settembre
Il parziale indebolimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di correnti umide responsabili di aumento della nuvolosità dalle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con aumento delle nubi in serata e deboli piogge. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 18°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nord. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornta. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23° C e la minima di 13°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Sudest. Sarà pertanto un venerdì in prevalenza poco nuvoloso,con temperature in lieve diminuzione e che raggiungeranno a massime di 26°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba