Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 26 Settembre

Il parziale indebolimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di correnti umide responsabili di aumento della nuvolosità dalle ore centrali della giornata. I venti saranno debol i e il mare mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con aumento delle nubi in serata e deboli piogge . Sono previsti 2mm di pioggia . La temperatura massima sarà di 2 6 ° C e la minima di 1 8 °C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest . Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza poco nuvolosa . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 2 4 °C e la minima di 1 4 °C. I venti sarann o moderat i per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nord. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornt a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 6 ° C e la minima di 1 5 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il m are sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 ° C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Sudest. Sarà pertanto un vener dì in prevalenza poco nuvolos o , con temperatur e in lieve diminuzione e che raggiunge ranno a massime di 2 6 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba