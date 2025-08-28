Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 29 Agosto L’aumento della pressione determinerà un rapido diradamento della nuvolosità già dal pomeriggio fino a cieli sereni. I venti saranno moderati e il mare da molto mosso a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite e ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 33°C e la minima di 25°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 21°C. I venti saranno moderati e provenienti da Ovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Nella notte sono previsti 0.6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 22°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 21°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Sarà pertanto un venerdì in prevalenza poco nuvoloso con temperature in calo che arriveranno a massime di 33°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba