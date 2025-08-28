Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 29 Agosto L’aumento della pressione determinerà un rapido diradamento della nuvolosità già dal pomeriggio fino a cieli sereni. I venti saranno moderati e il mare da molto mosso a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite e ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 3° C e la minima di 2 5 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordoves t , deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà poco moss o . E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27 °C e la minima di 2 1 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Ovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Nella notte sono previsti 0.6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 29 ° C e la minima di 2 2 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nord ovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29 °C e la minima di 2 1 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Sarà pertanto un vener dì in prevalenza poco nuvoloso con temperature in calo che arriveranno a massime di 3 3 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba