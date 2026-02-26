Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 27 Febbraio Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 ° C e la minima di 11 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Ovest - Nordovest , moderati al pomeriggio e provenienti da Sud- Sudest . Il mare sarà poco mosso . A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest . A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18 ° C e la minima di 9 ° C. I venti sarann o deboli e provenienti al mattino da Est-Norrdest, al pomeriggio da Ovest . Il mare sarà quasi calm o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento fino a cielo molto nuvoloso in serata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o deboli e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Sarà dunque un vener dì di sole , con venti temperature c he raggiungeranno massime di 18 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba