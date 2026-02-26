Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 27 Febbraio Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 11°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 9°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 9°C. I venti saranno deboli e provenienti al mattino da Est-Norrdest, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà quasi calmo. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento fino a cielo molto nuvoloso in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16° C e la minima di 7°C. I venti saranno deboli e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Sarà dunque un venerdì di sole, con venti temperature che raggiungeranno massime di 18°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba