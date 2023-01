Meteo Casteddu, sulla Sardegna ciclone freddo e maltempo: arrivano nubifragi e vento fortissimo

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 17 gennaio La bassa pressione determinerà in tutta l’isola piogge diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco. I venti saranno moderati e il mare sarà da agitato a molto agitato. Vediamo nei dettagli i dati riportati da 3B Meteo: A Cagliari il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata. Nel pomeriggio si verificheranno rovesci anche a carattere temporalesco che andranno ad intensificarsi durante la serata. Sono previsti 13 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 14°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà molto mosso. A Sassari sono previsti rovesci diffusi anche a carattere temporalesco, e 39 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 10°C. I venti saranno forti per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà agitato per tutta la giornata con onde che potranno superare i 4 metri, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo: A Oristano si verificheranno rovesci diffusi anche a carattere temporalesco. Sono previsti 23 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 14°C. I venti saranno molto forti per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà agitato. A Nuoro sono previsti rovesci diffusi anche a carattere temporalesco, e 77 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 10°C e la minima di 9°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Abbiamo potuto notare che nonostante il maltempo, le temperature rimarranno sopra la media stagionale e non si creeranno forti sbalzi dalla mattina alla sera, ma varieranno lievemente. Arriverà dunque la tanto attesa pioggia che non dovrebbe durare poco. Continuate a seguire Meteo Casteddu , su Radio Casteddu Online per rimanere sempre aggiornati con le previsioni per tutta la Sardegna, ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.