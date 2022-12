Meteo Casteddu, sabato di forti piogge su tutta la Sardegna: domenica sole e freddo

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per sabato 10 dicembre. La giornata sarà caratterizzata da piogge e temporali anche forti su tutta l’isola, in modo particolare nella zona settentrionale durante le ore notturne. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Andiamo a vedere le previsioni per le quattro province storiche della Sardegna con gli esperti di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge nell’arco dell’intera giornata. Si prevedono 15 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest- Nordovest. Il mare sarà mosso. Prevista allerta meteo. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 27 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C. I venti saranno forti al mattino e provenienti da Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Prevista allerta meteo.

A Oristano il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge che andranno ad attenuarsi nel corso della giornata e assorbirsi dalla sera dando origine a ampie schiarite. Sono previsti 7 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà molto mosso. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Si prevedono 35 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. E prevista allerta meteo. Facendo il resoconto della situazione, in Sardegna regnerà il maltempo con temperature in calo e allerta meteo su quasi tutta l’isola. Vedremo nelle prossime ore se le condizioni climatiche miglioreranno dando modo di passeggiare per le strade dall’atmosfera natalizia. Continuate a seguire Meteo Casteddu su Radio Casteddu Online per rimanere aggiornati tutti i giorni alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.