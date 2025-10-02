Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 3 Ottobre
Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 14°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nordest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20° C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Nordovest. Ci aspetta pertanto una giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa, con temperature in ulteriore calo che raggiungeranno massime di 23°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba