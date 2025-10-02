Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 3 Otto bre

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno debol i e il mare mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà soleggiat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 ° C e la minima di 1 4 °C. I venti saranno deb o li al mattino e provenienti da Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest . Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza poco nuvolosa . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 2 1 °C e la minima di 1 5 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Nordest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 ° C e la minima di 1 0 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord ovest . Il m are sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Nordovest. Ci aspetta pertanto una giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa, con temperature in ulteriore calo che raggiungeranno massime di 2 3 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba