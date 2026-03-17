Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercol edì 1 8 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e in prevalenza soleggiato ovunque . I venti saranno moderat i e il mar e da mosso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16 ° C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o moderat i per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Sud . Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 3 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o tesi e provenienti al mattino da Est- Nordest, al pomeriggio da Nordest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16 ° C e la minima di 9 ° C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 0 ° C e la minima di 6 °C. I venti sarann o tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Nord-Nordest. Sarà pertanto un m ercol edì in prevalenza poco nuvoloso, senza piogge, con venti da moderati a tesi e temperature in calo che raggiungeranno massime di 16°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba