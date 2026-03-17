Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 18 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e in prevalenza soleggiato ovunque. I venti saranno moderati e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Nordest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 10° C e la minima di 6°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Nord-Nordest. Sarà pertanto un mercoledì in prevalenza poco nuvoloso, senza piogge, con venti da moderati a tesi e temperature in calo che raggiungeranno massime di 16°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba