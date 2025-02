Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercoledì 26 febbraio L’alta pressione, che determinerà una giornata soleggiata, subirà in serata l’influsso di infiltrazioni umide responsabili di un rapido aumento della nuvolosità. I venti saranno moderati e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Nella notte sono previsti 0.7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 6 °C e la minima di 1 2 °C. I venti saranno tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Sassar i la giornata s arà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 2 ° C e la minima di 5 °C. I venti sarann o tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Nella notte sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 °C e la minima di 8 ° C. I venti saranno forti e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con aumento della nuvolosità in serata . Sono previsti 7mm di pioggia . La temperatura massima sarà di 1 3 °C e la minima di 6 °C. I venti sarann o tesi al mattino e fort i al pomeriggio, provenienti da Ovest per l’intera giornata . E’ prevista allerta meteo per il vento. Ci aspetta pertanto una giornata in prevalenza poco nuvolosa con nubi che si intensificheranno in serata con deboli piogge. Le temperature in calo raggiungeranno massime di 16°C. Per oggi è tutto, nell’augurarvi un sereno m ercole dì, ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba