Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 9 Aprile . Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mar e da calmo a poc o moss o. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari sarà una giornata di sole. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26 ° C e la minima di 12 °C. I venti sarann o moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest e al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23 °C e la minima di 12 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudest, al pomeriggio da Ovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23 ° C e la minima di 10 ° C. I venti saranno debol i al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da O vest . Il mare sarà quasi calmo. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 C e la minima di 12 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Sarà dunque un giovedì di sole, con venti moderati, senza piogge e con temperature che arriveranno a massime di 26°C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba