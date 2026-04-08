Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 9 Aprile. Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare da calmo a poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari sarà una giornata di sole. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest e al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudest, al pomeriggio da Ovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà quasi calmo. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25 C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Sarà dunque un giovedì di sole, con venti moderati, senza piogge e con temperature che arriveranno a massime di 26°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba