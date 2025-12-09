Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 10 Dicembre L'alta pressione determinerà tempo stabile e in prevalenza soleggiato I venti saranno molto deboli e il mare da poco mosso a quasi calmo. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari cielo coperto da nubi basse e banchi di nebbia, in graduale diradamento nel corso della giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 14°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 9°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Sud. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa, con nubi in aumento fino a cielo nuvoloso in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà poco nuvoloso con banchi di nebbia dalla sera. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 9°C. I venti saranno assenti al mattino e deboli al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudovest per tutta la giornata. Sarà dunque un mercoledì in prevalenza sereno, senza piogge, con venti in prevalenza deboli e temperature stazionarie che raggiungeranno massime di 17°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba