Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 10 Dicembre L'alta pressione determinerà tempo stabile e in prevalenza soleggiato I venti saranno molto debol i e il mare da poco mosso a quasi calm o . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari cielo coperto da nubi basse e banchi di nebbia, in graduale diradamento nel corso della giornata . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 14 °C. I venti sarann o deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o debol i per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Sud. A Oristan o la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa, con nubi in aumento fino a cielo nuvoloso in serata . Non sono previste piogge. La temperatura massim a sarà di 1 7 ° C e la minima di 10 ° C. I venti sarann o deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà poco nuvoloso con banchi di nebbia dalla sera . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o assenti al mattino e debol i al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudovest per tutta la giornata. Sarà dunque un mercoledì in prevalenza sereno , senza piogge, con venti in prevalenza debol i e temper ature stazionarie che raggiunger anno massime di 1 7 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba