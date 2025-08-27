Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 28 Agosto

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati e il mare mosso.

Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo:

A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 26°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà mosso.

E’ prevista allerta meteo per l’afa.

A Sassari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio. Sono previsti 0,5mm di pioggia.

La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 22°C.

I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest.

E’ prevista allerta meteo per il vento.

A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 24°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest.

Il mare sarà poco mosso.

E’ prevista allerta meteo per l’afa.

A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 24°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest.

E’ prevista allerta meteo per l’afa.

Sarà dunque un caldo giovedì in prevalenza sereno con temperature che arriveranno a massime di 35°C.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba