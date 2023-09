Meteo Casteddu, domani cielo sereno a Cagliari: temperatura massima di 30 gradi

Di



Cronaca

Le previsioni del tempo per giovedì 21 settembre 2023. In città giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 22°C. Il mare sarà poco mosso. ASCOLTATE LE PREVISIONI SU RADIO CASTEDDU