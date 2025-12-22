Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 2 3 Dicembre

La bassa pressione, responsabile di rovesci e temporali nelle ore iniziali della giornata, tende rà ad allontanarsi, lasciando spazio all'ingresso di aria più secc a che favorir à ampie schiarite a partire dalla sera. I venti saranno debol i e il mare molto mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge al mattino in graduale attenuazione nel corso della giornata, fino a cielo poco nuvoloso in serata. Sono previsti 10 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o tesi al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà molt o nuvolos a con deboli piogge . Sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 1 °C e la minima di 8 °C. I venti sarann o tes i per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest. A Oristan o la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge che si assorbiranno rapidamente dal tardo pomeriggio . La temperatura massim a sarà di 1 2 ° C e la minima di 1 0 ° C. I venti sarann o tesi al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio fino a cielo poco nuvoloso in serata. Sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 9 ° C e la minima di 5 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un martedì nuvoloso , piovoso e ventoso, con temperature in significativo calo che raggiungeranno massime di 14°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba