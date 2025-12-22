Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 23 Dicembre
La bassa pressione, responsabile di rovesci e temporali nelle ore iniziali della giornata, tenderà ad allontanarsi, lasciando spazio all'ingresso di aria più secca che favorirà ampie schiarite a partire dalla sera. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge al mattino in graduale attenuazione nel corso della giornata, fino a cielo poco nuvoloso in serata. Sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge . Sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 8°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge che si assorbiranno rapidamente dal tardo pomeriggio. La temperatura massima sarà di 12°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio fino a cielo poco nuvoloso in serata. Sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 9°C e la minima di 5°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un martedì nuvoloso, piovoso e ventoso, con temperature in significativo calo che raggiungeranno massime di 14°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba