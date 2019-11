Mercatini di Natale 2019 a Siviglia: le date, le novità e un’offerta speciale

Dicembre a Siviglia, un viaggio indimenticabile, tutto incluso, pensione completa e visite.

Tour della durata di 4 giorni e 3 notti con partenza da Cagliari per Siviglia .

La città durante il periodo natalizio, riesce a trasmettere una atmosfera particolare.

Saranno le luci ed i profumi degli aranci, saranno le castagne arrosto, sarà l’animo delle persone, ma passeggiare per le vie dello shopping di Siviglia a dicembre è veramente suggestivo.

Un altro elemento che trasmette la dolce atmosfera del Natale è il presepe,

La tradizione dei presepi, è davvero forte in questo angolo di Spagna, le luminarie, ma anche la vita all’aria aperta, così come le tradizioni e le feste che sempre si trovano a Siviglia e in Andalusia, rendono il viaggio unico e irripetibile, sia che decidiate di partire con gli amici, che con la famiglia e con i bambini più piccoli..

PROPOSTA VIAGGIO:

Siviglia Epifania con Jerez e Cadice

| 03/06 GENNAIO

PROGRAMMA:

IL 1° GIORNO ci si incontrerà tutti quanti a Cagliari – Elmas per volare a Siviglia.

Si parte da Cagliari – Elmas. con volo Ryanair delle 10.45 diretto a Siviglia con arrivo previsto alle 13.05.

All’arrivo, sistemazione bagagli in bus e pranzo. Nel pomeriggio, breve visita panoramica orientativa del centro città. In serata, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

La sera liberi per le meravigliose vie di Siviglia.

Il 2° GIORNO si andrà a Jerez e Cadice

Prima colazione in hotel e partenza per Jerez.

Arrivati a Jerez., visiterete una delle più antiche case produttrici di vino. Dopo la visita, che permetterà di conoscere dettagliatamente il processo di produzione, si potranno degustare alcuni dei suoi famosi vini con Tapas & Brunch.

Proseguirete per Cadice, la cui parte antica é protesa nell´Oceano Atlantico, quasi un´isola.

Porto da cui salparono le caravelle di Colombo nel suo terzo viaggio.

Suggestivo è il giro dei Bastión, ancora conservati per 4,5 km. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

E ancora la sera liberi per la città.

Il 3° GIORNO, dedicato interamente a Siviglia.

Dopo una bella colazione in hotel si andrà a visitare la città di Siviglia.

. In mattinata visita della città comprendente: la Cattedrale (ingresso incluso) terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda (ingresso incluso), antico minaretodella Moschea, diventato poi il campanile della Cattedrale. Pranzo. Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

E poi…..Siviglia è vostra!.

4° GIORNO Si rientra a Cagliari, ma prima una bella colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e trasferimento per il centro di Siviglia per i Mercatini di Natale.

Pranzo in ristorante.

A seguire, trasferimento in aeroporto di Siviglia. Disbrigo delle pratiche d’imbarco e partenza con volo delle 18.05 per Cagliari – Elmas con arrivo previsto alle 20.25.

PREZZO TUTTO INCLUSO: € 650 + € 35 quota iscrizione.

Chiamateci in Agenzia di Viaggi, siamo a Vostra disposizione per informazioni e prenotazioni.

Tel: 070.8634001

I VIAGGI DI COLOMBO

– Sede –

Tour Operator & Agenzia di Viaggi

via Diaz, 53

09045 Quartu Sant’Elena (Ca)

Tel: +39 0708634001 – +39 0708807239