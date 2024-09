“Mega parco eolico a 12 miglia dalla Sella dei Diavolo, l’immagine di Cagliari sarà deturpata per 30 anni”

Nell’ordine del giorno ideato da Alessandra Zedda e Ferdinando Secchi ci sono poi altre considerazioni da non sottovalutare: ” A seguito di diverse manifestazioni di interesse il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha ricevuto una serie di richieste quantificabili in oltre 100 progetti a livello nazionale per la realizzazione di impianti eolici offshore flottanti, tra i quali 28 interessano le coste sarde, anche se oltre il limite delle acque territoriali italiane, ovvero oltre le 12 miglia nautiche sulla piattaforma continentale, per una potenza installata superiore ai 17GW: Tra questi uno è riferibile alla richiesta di concessione per un progetto di un parco eolico off-shore di tipo galleggiante denominato “Sardegna 2″ della potenza complessiva di 825 MW, costituito da 55 aereogeneratori della potenza di 15 MW, con fondazioni galleggianti ancorate al fondale e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) da realizzarsi nel canale di Sardegna proposta da Renexia S.p.A. nei territori dei Comuni di Cagliari, Assemini, Capoterra, Villaspeciosa, Decimomannu, Uta e Villasor. L’impianto eolico offshore si svilupperebbe a largo della costa meridionale della Sardegna, in corrispondenza della “Dorsale di Carbonara”, tra il golfo di Cagliari ed il Canale di Sardegna. Per quanto riguarda l’energia prodotta e trasformata su una SSE offshore galleggiante da 66 kV alternata a 500 kV continua, si prevede l’immissione della energia prodotta sulla rete nazionale di Terna in corrispondenza della SSE a 380 kV ubicata nel Comune di Villasor, provincia del Sud Sardegna, già provincia di Cagliari. Il trasporto di tale energia avverrà tramite una terna di cavidotti subacquei HVDC a 500 kV per una lunghezza di 95 km fino al molo di sud-ovest del Porto Canale di Cagliari, e successivamente, attraverso una terna di cavidotti terrestri che percorreranno la rete stradale esistente fino alla SSE di Villasor per una lunghezza di 37 km”