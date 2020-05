Mega donazione alla Croce Rossa: una tonnellata di patate e carote per i bisognosi di Cagliari

Una cooperativa leader del settore dell’ortofrutta, ha regalato ai cagliaritani 675 kg di carote e 475 kg di patate. La Croce Rossa di Cagliari li distribuirà, anche per conto dell’amministrazione, nei pacchi spesa destinati alle famiglie più bisognose. L’emergenza economica non è finita e noi siamo sempre al lavoro. “Grazie di cuore all’Orto di Eleonora e alla Croce Rossa per l’impegno continuo”, ha dichiarato nel propri profilo Facebook il sindaco Paolo Truzzu.