Mega discarica di rifiuti speciali in un terreno a Marrubiu: denunciato un autotrasportatore

Una mega discarica di rifiuti speciali a Marrubiu. Va avanti l’attività di prevenzione e repressione del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale per contrastare l’abbandono dei rifiuti e l’insorgere di discariche abusive nel territorio.

Dopo diversi controlli, coordinati dal Servizio Ispettorato di Oristano nella sua giurisdizione, il personale della Stazione Forestale di Marrubiu ha trovato un considerevole quantitativo di rifiuti speciali (imballaggi, cartone, oggetti in plastica e materiale vario) abbandonati in un fondo privato in località Masangionis, nelle campagne di Marrubiu.

L’area di circa 50 mq in cui è stato individuato il materiale (stimato in oltre 10 mc) è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale poiché vi erano presenti diversi elementi utili per risalire al responsabile dell’abbandono. Il proprietario del fondo, ignaro dell’attività illecita, ha subito sporto querela per occupazione abusiva nei confronti di ignoti.

Le indagini avviate dagli agenti della Stazione forestale hanno permesso di risalire all’autore dell’illecito, un autotrasportatore della zona che risulta aver prelevato il materiale dal piazzale di un’attività commerciale di Oristano, senza peraltro rilasciare il documento accompagnatorio necessario per il conferimento in discarica.

Sia l’autotrasportatore che i titolari dell’attività commerciale sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria e dovranno rispondere di gestione illecita di rifiuti. L’autotrasportatore dovrà rispondere anche dell’occupazione abusiva del fondo agricolo in cui ha riversato il materiale, con conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in base alle prescrizioni impartite dall’Autorità giudiziaria.

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti si manifesta in tutta la sua gravità per le pesanti ripercussioni sull’ambiente, sulla salute delle persone, sulle attività produttive e, infine, per gli ingenti costi di bonifica che ricadono sulle Amministrazioni comunali e sulla collettività tutta.

Il Corpo Forestale è da sempre impegnato in prima linea, con un grande impiego di risorse umane e strumentali, per contribuire ad arginare tale fenomeno. Si ricorda ai cittadini che possono segnalare al numero verde 1515 le situazioni ritenute illecite nonché qualsiasi elemento utile per individuare i trasgressori.