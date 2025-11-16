Gonnosfanadiga, arrestato 40enne per spaccio durante controlli nel Medio Campidano: nella notte i carabinieri della compagnia di Villacidro hanno eseguito un servizio coordinato su tutto il territorio provinciale, con posti di controllo e verifiche su strade principali e centri abitati. Identificate 76 persone e controllati 43 veicoli; un automobilista è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, con sequestro del mezzo.

Nel centro di Gonnosfanadiga i militari hanno fermato un’utilitaria con a bordo un 40enne e un 49enne, entrambi del posto. Durante la perquisizione, il conducente è stato trovato con 17 dosi di cocaina e oltre 200 euro in contanti. Il passeggero aveva con sé un coltello a serramanico di 17 centimetri. I controlli estesi al veicolo hanno portato al rinvenimento di altra marijuana e di un secondo coltello, mentre la perquisizione domiciliare del 40enne ha consentito di recuperare ulteriori dosi di cocaina e marijuana, un bilancino e materiale per il confezionamento.

Il 40enne è stato arrestato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista domani; entrambi sono stati denunciati per porto di oggetti atti a offendere. L’operazione rientra nell’attività di prevenzione e contrasto dell’illegalità condotta dai carabinieri nel Medio Campidano, con servizi che proseguiranno nelle prossime settimane.