È arrivato in tarda serata un comunicato chiarissimo e tagliente da parte di Mediaset e MFE – MEDIAFOREUROPE che annuncia una causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona. Come ormai noto, tutto parte dal canale you tube di Corona dove lo scorso dicembre sono iniziate le accuse contro Alfonso Signorini e altro riferimenti nei confronti dell’azienda Mediaset. Pier Silvio Berlusconi è tutto il gruppo non sono stati a guardare e, ritenendo intollerabili i contenuti diffusi, sono passati ai fatti con una nota pubblica.

“La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone”, scrive il Biscione. “Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità, ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero. Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie. Siamo di fronte a un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale, alimentando un clima di disprezzo non solo per la verità, ma anche per la dignità umana. Questo non è informare. Questo non è denunciare. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto”. Fonti Mediaset informano che i soggetti lesi sono Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui.

“Mediaset”, conclude la nota, “respinge con fermezza menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e ribadisce il proprio impegno a tutelare le persone, gli artisti, i professionisti coinvolti e tutta l’azienda in ogni sede competente, contrastando ogni abuso dei mezzi di comunicazione e ogni forma di campagna d’odio mascherata da libertà di parola”. Il risarcimento richiesto sarà destinato alle vittime di violenza.

Solo poche ore fa Corona aveva annunciato di voler denunciare Mediaset per estorsione, ora la risposta ufficiale da parte dell’Azienda.