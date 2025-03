Prestigioso riconoscimento per il Generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti, Comandante del Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma Sardegna (CAMRAS), a cui è stata conferita la Medaglia d’oro al merito aeronautico.

L’onorificenza è stata consegnata direttamente dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante la cerimonia solenne tenutasi presso l’aeroporto di Pratica di Mare, in occasione del 102º anniversario dalla costituzione dell’Aeronautica Militare.

L’autorevole riconoscimento premia l’impegno, la dedizione e le capacità di Comando dimostrate dal Generale Cipelletti e rappresenta un motivo di grande orgoglio non solo per l’Aeronautica Militare, ma anche per la Sardegna, terra dove il Generale esercita attualmente il suo comando.

La celebrazione del 102º anniversario è stata preceduta, nella giornata del 27 marzo, da un incontro istituzionale presso il Quirinale, dove una delegazione dell’Aeronautica Militare, guidata dal Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella storica Sala degli Specchi.

Il Generale Cipelletti ha espresso profonda gratitudine per l’onorificenza ricevuta, dedicandola a tutti gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare e della Difesa che quotidianamente operano al suo fianco, con passione e professionalità, al servizio del Paese.

L’Aeronautica Militare continua a investire e a dedicare ogni risorsa ed energia per garantire efficienza operativa e vicinanza al territorio sardo, con l’obiettivo di mantenere alti standard di eccellenza e sicurezza.