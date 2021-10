Maxi tamponamento sulla Statale 125, un morto e 4 feriti

Tragedia sulla 125 tra Solanas e Villasimius. Un maxitamponamento, all’altezza del km 14, che ha coinvolto 5 auto ha causato la morte di una persona e il ferimento grave di altre 4, ricoverate ora al Brotzu e al Policlinico. C’è anche un’altra persona che ha riportato ferite lievi. A causa dell’incidente è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni dell’“Orientale Sarda” in località Sinnai, nella città metropolitana di Cagliari. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Il traffico è deviato tra gli svincoli di Geremeas e Solanas per l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.