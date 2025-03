Un giro di affari da 1,5 milioni di euro, decine di investitori raggirati in tutta Italia con la promessa di guadagni facili e un sistema di trading automatizzato presentato come infallibile. È la trama della vicenda che vede imputato un 49enne di Sassari, attualmente a processo per truffa davanti al tribunale cittadino. Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo avrebbe attirato le sue vittime con annunci pubblicati su siti internet e social network, proponendo investimenti nel mercato forex capaci di far raddoppiare il capitale. Il sistema prevedeva l’acquisto di un software proprietario, accompagnato da un pacchetto di lezioni online, e successivi versamenti di denaro sui conti dell’imputato con la promessa di investimenti presso broker finanziari.

Dal 2017 al 2021, il meccanismo ha permesso all’uomo di raccogliere ingenti somme, mai restituite nonostante le ripetute richieste degli investitori. Alcuni di loro hanno tentato una mediazione, ricevendo rassicurazioni sulla restituzione del capitale, ma senza esito. Le vittime sono di ogni età e condizione sociale: c’è chi ha perso i risparmi di una vita, chi ha compromesso la propria stabilità economica investendo mensilmente lo stipendio, e chi ha utilizzato i fondi destinati alla pensione di un familiare. La vicenda è emersa grazie alla denuncia dell’Associazione vittime di truffe finanziarie internazionali (Afue).