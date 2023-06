Maxi sequestro di farmaci illegali all’aeroporto di Elmas: l’Hemo Him arrivava anche dalla Cina

I Funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari (ADM) in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale “Aeroporto M. Mameli” di Cagliari-Elmas hanno sottoposto a sequestro 9 chili di Hemo Him, 3.220 compresse e 70 tubetti di farmaci trasportati da alcuni viaggiatori provenienti da Kirghizistan, Cina, Senegal e Bangladesh.

Tutti i farmaci erano privi di certificazione sanitaria, di etichettatura dalla quale rilevare la composizione del prodotto e delle relative istruzioni per l’uso, pertanto l’Autorità sanitaria deputata al controllo dei farmaci all’atto dell’ingresso nell’Unione Europea, ne ha disposto la distruzione.

Il farmaco più pericoloso sottoposto a sequestro, per il quale sono stati lanciati specifici alert dall’H.S.A. (Health Sciences Authority), è l’Hemo Him in quanto smerciato come integratore in grado di supportare o addirittura sostituire il trattamento chemioterapico in soggetti affetti da tumore.

Oltre al quantitativo dei 9 chili di Hemo Him intercettati – equivalente ad una somministrazione giornaliera per un intero anno – sono stati sottoposti a sequestro ulteriori farmaci, i cui quantitativi hanno superato la franchigia prevista dalla normativa sanitaria. Si tratta di ansiolitici, antipertensivi e antidolorifici ma anche pomate per vari usi e farmaci per la disfunzione erettile (1.268 pastiglie di VIAGRA). Lo smercio di questi ultimi, in particolare, garantirebbe un lauto guadagno in quanto, contrariamente alle confezioni che possono essere acquistate nel mercato legale (farmacie), le compresse possono essere vendute singolarmente, senza prescrizione medica e ad un prezzo accessibile a tutti.