Maxi scambio con l’Atalanta: Sulemana a Bergamo, al Cagliari 8 milioni e 3 giocatori

L’accordo tra Atalanta e Cagliari per Sulemana è ormai in chiusura. Secondo il blog dell’esperto di calciomercato Di Marzio, il giocatore ghanese è pronto a lasciare i rossoblù per raggiungere il club bergamasco a titolo definitivo.

Per Sulemana l’Atalanta verserà nelle casse del Cagliari circa 7-8 milioni di euro, oltre a cedere in prestito per una stagione Michel Adopo, centrocampista classe 2000. “Il club sardo registrerà così a bilancio una plusvalenza importante che gli consentirà di sbloccare l’indice di liquidità”.

In rossoblù dovrebbero arrivare anche l’esterno destro Zortea (a titolo definitivo) e il centravanti Piccoli (in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni).