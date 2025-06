Maxi incendio alle porte di Iglesias, fumo visibile per chilometri. In fiamme la zona di Barega, a rischio diversi ettari di vegetazione. Un vasto incendio è divampato alle porte di Iglesias, nella zona di Barega, sollevando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, stanno interessando un’ampia area e minacciano di estendersi ulteriormente. Al momento non sono note le cause del rogo, ma vista l’estensione del fronte, si valuta la richiesta di intervento da parte dei mezzi aerei, tra cui il Canadair. Le squadre antincendio specializzate sono già sul posto e stanno lavorando per contenere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L’incendio è ancora in corso, pertanto si raccomanda la massima prudenza a chi transita nell’area, data la presenza di fumo e mezzi di soccorso in movimento.