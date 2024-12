I carabinieri della compagnia di Siniscola hanno smantellato un gruppo criminale specializzato nello spaccio di stupefacenti e nei furti, che sembra anche disporre di un piccolo arsenale, come dimostrato dalla scoperta di numerose cartucce. Il gip del tribunale di Nuoro ha emesso nove misure cautelari personali su richiesta della procura della Repubblica. Tre persone sono state arrestate: un 33enne di Dorgali è finito in carcere, un 43enne di Orgosolo e un 34enne di Galtellì sono stati posti agli arresti domiciliari. Inoltre, un 28enne e un 31enne di Dorgali sono stati sottoposti all’obbligo di dimora, mentre un 28enne di Onifai, un 47enne di Galtellì, un 45enne di Nuoro e un 37enne di Irgoli dovranno presentarsi quotidianamente ai carabinieri. L’inchiesta, condotta dai militari di Siniscola insieme ai colleghi del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia e dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna, ha portato alla documentazione di 42 episodi di spaccio e al sequestro di 265 grammi di cocaina, 1,5 kg di marijuana e 25 cartucce calibro 12. L’operazione, scattata all’alba con il supporto del Corpo Forestale, ha permesso di smascherare una rete di distribuzione che, attraverso un’efficace organizzazione, riforniva numerosi consumatori della Baronia. Oltre al traffico di droga, alcuni membri della banda, utilizzando un collaudato sistema di “pali” e “staffette”, hanno messo a segno furti in abitazioni private e strutture turistiche, rubando auto, bestiame e arredi, poi restituiti alle vittime dopo essere stati recuperati.