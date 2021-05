Maurizio, 60enne di Cagliari: “Niente vaccino all’hub perchè sono fragile e nessuna chiamata dagli ospedali”

Maurizio Colombi, sin da ragazzo, ha scoperto di essere allergico “ai crostacei. Cozze, gamberi e pure merluzzo per me sono letali. Sono andato a vaccinarmi all’hub, il medico mi ha detto che è meglio vaccinarmi in ospedale, ma la chiamata non è mai arrivata”

Maurizio Colombi a Radio Casteddu spiega: “Mi sono registrato alla piattaforma per gli over 60, mi sono presentato all’appuntamento del centro vaccinale di Quartu Sant’Elena e, con i moduli compilati, ho raccontato al medico vaccinatore di essere sin da bambino un soggetto molto allergico a diversi alimenti, soprattutto ai crostacei, finendo due volte al pronto soccorso.

In età adulta, durante una cena, ignaro di essere allergico anche al polpo sono finito in ospedale privo di sensi, risvegliandomi, fortunatamente, dopo diverse ore. Il medico vaccinale ha preso la corretta decisione di destinarmi ad un ambiente protetto in ospedale e il resto è storia comune: pec, email, telefonate e nessuna risposta e, tantomeno, una chiama per effettuare il vaccino in ospedale”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

