Al Policlinico Duilio Casula sono nati tre bellissimi bimbi tramite parto trigemino. Un evento raro che ha richiesto la collaborazione di un’équipe multidisciplinare che ha aiutato mamma Alessia Ferrau, di 38 anni, a far nascere Mattia, Aurora e Sofia mediante parto cesareo.

I tre fratellini stanno bene e ora si trovano nella Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico e presto potranno tornare a casa con la mamma e il papà Fabio Brau (di 40 anni), dalla loro sorellina maggiore.

La gioia è palpabile tra operatori sanitari e familiari, testimoni di questo evento così raro che ci ricorda ancora una volta come la vita possa essere straordinaria.