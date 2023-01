Matteo Messina Denaro verso la Sardegna, in carcere a Bancali per essere curato

Potrebbe arrivare presto in Sardegna l’ex super latitante e boss della mafia Matteo Messina Denaro, arrestato oggi a Palermo, per essere trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari. Quella sassarese è infatti una delle strutture in Italia meglio attrezzate per gestire pazienti oncologici detenuti in regime di massima sicurezza, come sarebbe appunto il caso di Messina Denaro.

Sulla cattura dell’ultimo stragista degli anni 90, come è stato definito dagli inquirenti, è intervenuto anche il presidente della Regione, che ha espresso gratitudine e ammirazione per le forze dell’ordine e la magistratura. “Una grande vittoria della legalità sul crimine, della società onesta su quell’orrendo tumore che è la mafia, così come tutte le forme di criminalità organizzata. È un giorno luminoso, dice Solinas, che ci aiuta a sperare in una società migliore”.