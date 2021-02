Mattarella: “Ora Governo di alto profilo per affrontare le emergenze sanitarie e sociali”

No del Capo dello Stato alle elezioni anticipate: in arrivo mesi cruciali per le vaccinazioni, lo sblocco dei licenziamenti e la presentazione del Recovery Plan. Così lancia l’appello alle forze politiche per un sì a un “Governo di alto profilo che faccia fronte alle emergenze non rinviabili”