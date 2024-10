Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Matilde Lorenzi, la campionessa 20 enne dello sci italiano in gravissime condizioni dopo un incidente,

L’incidente è avvenuto sulle piste della Val Senales, in Alto Adige. La giovane sciatrice azzurra, sorella della slalomista Lucrezia Lorenzi, attualmente in forza nella terza squadra nazionale, stava scendendo lungo la pista Gravand G1 in libera quando gli sci si sono divaricati e la Lorenzi ha perso il controllo andando a sbattere violentemente sul ghiaccio, gli attacchi si sono aperti e la giovane è stata scaraventata fuori pista. La giovane è stata soccorsa e trasportata all’ospedale ‘San Maurizio’ di Bolzano in elicottero, come rivela nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net.