Masua, malore improvviso in spiaggia per un bagnante, arriva l’elisoccorso: momenti di paura

Masua – Malore in spiaggia per un bagnante, arriva l’elisoccorso: l’equipe di bordo si cala dall’alto per prestare le cure al malcapitato. La spiaggia affollata più che mai in questa domenica di luglio e non è passato inosservato il malore improvviso che ha colpito uno dei presenti. È accaduto all’ora di pranzo, immediati i primi soccorsi effettuati da chi era presente in spiaggia e, altrettanto tempestivo, l’arrivo dell’elisoccorso che ha calato l’equipaggio per poi atterrare nello spiazzo adiacente alla spiaggia. Il bagnante è stato trasportato in ospedale.