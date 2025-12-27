I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri per soccorrere un cane da caccia rimasto bloccato in una parete rocciosa dell”ex località mineraria di Masua, territorio del comune di Iglesias.

Si era allontanato dal suo padrone per inseguire un gregge di capre in cima alla parete senza più riuscire a scendere.

A seguito della chiamata di soccorso effettuata dallo stesso padrone del cane, la sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento degli specialisti SAF (speleo alpino fluviali) della centrale operativa del Comando di Cagliari.

I Vigili del fuoco hanno attraversato parte della zona impervia, per poi proseguire la salita attrezzando una parete rocciosa con corde e attrezzature SAF in dotazione; una volta raggiunto, stabilizzato e trasferito in zona sicura, il cane è stato affidato al suo padrone sano e salvo.