Massime di 42 gradi e minime mai sotto i 22, sulla Sardegna giorni di caldo africano insopportabile

Nuova impennata del caldo estremo su tutta la Sardegna, scatta l’sos della Protezione civile valido da oggi e sino a venerdì notte, con una possibile estensione per il primo weekend di agosto. Le massime arriveranno a 42 gradi e le minime non scenderanno mai sotto quota ventidue, con picchi di ventisei nelle zone interne. Caldissimo giorno e notte in modalità non stop, insomma. Tutta colpa di una bolla africana, l’ennesima, che si posizionerà stabilmente sopra la nostra Isola. La situazione dovrebbe migliorare solo da lunedì 5 agosto, ma con le massime destinate comunque a restare abbondantemente sopra quota trenta gradi. Prevista qualche folata di vento che, seppur minimamente, contribuirà a rinfrescare l’aria da sud a nord. Ma, ancora prima, con il caldo intenso confermato, ecco tutte le regole da seguire per evitare guai con la salute.

Non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.