Mash è scomparso dall’8 settembre a Quartu: si offre ricompensa per chi lo riporta a casa

L’ APPELLO PER MASH, A RADIO ZAMPETTA SARDA, SCOMPARSO L’ 8 SETTEMBRE IN VIA MAR MEDITERRANEO A QUARTU.

SI OFFRE GROSSA RICOMPENSA A CHI LO RIPORTA A CASA.

Mash si è smarrito in via Mar Mediterraneo a Quartu Sant’Elena, è castrato e potrebbe essere entrato in qualche macchina e arrivato ovunque. Per tutti gli avvistamenti telefonare al 3288347977. Aiutiamo Mash a tornare a casa con le condivisioni.

