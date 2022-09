Martina e Samuele, un magico Matrimonio Selargino: una comunità intera si abbraccia per il rito d’amore. Gli “sposi in catene” per un Matrimonio Selargino di festa con tanta gente a restrizioni finite, le prime parole di Gigi Concu: “Credo che la straordinaria partecipazione della cittadinanza a questi giorni di festa sia la risposta più bella che come sindaco, e prima ancora come selargino, potessi ricevere.