Marilotti a Radio Casteddu: “Mattarella ha detto no a Conte sul Governo coi responsabili”

“Conte è andato a chiedere a Mattarella se fosse disposto ad accettare un governo coi responsabili e ha avuto un no”, così Gianni Marilotti, senatore cagliaritano del Gruppo per le Autonomie a Radio Casteddu sulla crisi di Governo in corso, “ora il premier chiederà il voto al Parlamento sul Recovery fund.

Tra gli scenari probabili”, aggiunge, “è possibile un Conte ter, oppure un diverso governo sempre nell’ambito di questa maggioranza. Gli spazi per una ricomposizione ci sono. Il Mes? Focalizzarci su questa misura è inutile. Il fondo per la Sanità è stato incrementato e ricordo poi che i fondi del Mes non sono gratuiti”.

Risentite qui l’intervista a Gianni Marilotti di Jacopo Norfo e Paolo Rapeanu https://www.facebook.com/castedduonline/videos/735703547073224/

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU