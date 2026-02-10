La sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù, ha comunicato, durante la seduta odierna del Consiglio comunale, le proprie dimissioni. Nel suo intervento di fronte all’assemblea, Orrù ha spiegato le ragioni di una scelta fatta per interrompere una situazione che non avrebbe più permesso di svolgere al meglio l’attività amministrativa e, di conseguenza, avere un beneficio per la comunità. Nonostante la possibilità di contare sui numeri per continuare il mandato, la scelta è tornare alle urne: «Credo fermamente nella democrazia e nei suoi valori – ha sottolineato Orrù – per questo ritengo che, in questa situazione, la parola debba tornare agli elettori e alle elettrici, affinché possano esercitare la propria responsabilità e scegliere liberamente a quale progetto affidare il futuro di Elmas e quale squadra sia la più affidabile per guidare la nostra cittadina».

Considerati i tempi tecnici, il Comune di Elmas potrà tornare al voto nella prossima tornata elettorale primaverile, una scelta fatta per «evitare il commissariamento per troppo tempo», sottolinea Orrù che annuncia: «Mi candiderò con una lista rinnovata che sia frutto di un grande percorso di partecipazione».