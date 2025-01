Tragedia questa mattina all’aeroporto di Pratica di Mare, in provincia di Roma. Un maresciallo della Guardia di Finanza di 24 anni si è tolto la vita sparandosi alla testa. Il giovanissimo finanziere era in servizio in un ufficio amministrativo del Centro Aviazione. A fare la tragica scoperta i colleghi del 24enne, che hanno allertato subito i soccorsi. Purtroppo, però, era ormai troppo tardi. Non si conoscono i motivi che abbiano portato il giovane a compiere l’estremo gesto e le indagini sono nelle mani dei Carabinieri. Sul corpo del 24enne è stata disposta l’autopsia, che verrà effettuata presso l’Istituto di Medicina legale di Tor Vergata.