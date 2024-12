Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Maratona a Cagliari e traffico impazzito, esplode la polemica: “Commercianti penalizzati e viabilità nel caos”. Su Fb la polemica innescata dall’ex assessore Giampaolo Marchi e dal consigliere Giuseppe Farris. Marchi non ci sta: “Il mondo è pieno di arroganti che pensano che l’esercizio della loro pratica “pseudosportiva” possa imporre agli altri il divieto di libera circolazione. Che il signore li ripaghi con la stessa”. E Farris ribatte: “La colpa è dell’amministrazione comunale che autorizza queste manifestazioni”. In realtà oggi i cagliaritani si sono davvero divisi. Tra chi ha partecipato con entusiasmo alla maratona CagliariRespira e tra chi sbuffava e sbraitava nel traffico senza potere raggiungere facilmente sia i mercatini per gli acquisti sia il litorale per la consueta passeggiata domenicale. Non è andata bene per i negozi che hanno deciso di aprire per lo shopping pre natalizio. Le strade infatti erano quasi deserte. (foto di repertorio).