Operai già al lavoro, presenti anche i vigili urbani locali e della Città Metropolitana per regolare la viabilità lungo la sp 15.

Già ieri sera la rotatoria presentava i primi segni di una perdita idrica, l’asfalto bagnato non lasciava presagire niente di buono. Oggi il “danno”: la condotta è letteralmente “esplosa”, guasto talmente importante che ha richiesto l’intervento immediato degli operai di Abbanoa. “Ci saranno sicuramente code e rallentamenti in attesa della fine lavori” spiega Fadda. Per regolare il traffico e garantire la sicurezza delle squadre degli operai, sul posto sono presenti le forze della polizia municipale.